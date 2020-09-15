İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Yerlikaya'dan "Kademeli mesai düzenlemesi" toplantısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai düzenlemesi ile ilgili İstanbul’daki Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri ile toplantıda buluştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai düzenlemesi ile ilgili İstanbul'daki Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri ile toplantıda buluştu.


Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında kademeli mesai düzenlemesi ile ilgili çalışmalar sürerken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Yerlikaya'nın o paylaşımında, "İstanbul'daki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) temsilcileri ile kademeli mesai düzenlemesi için çalışma toplantısındayız” ifadeleri yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.