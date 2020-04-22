İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Yerlikaya'dan kazada hayatını kaybeden polis için baş sağlığı paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, iş çıkışı evine gittiği sırada geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden polis memuru Samet Özbakış için başsağlığı paylaşımında bulundu.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, iş çıkışı geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Vefa Sosyal Destek çalışmalarında görevli polis memuru Samet Özbakış için başsağlığı paylaşımında bulundu. Vali Yerlikaya paylaşımında, “Vefa Sosyal Destek çalışmalarında görevli Polis Samet Özbakış kardeşimizin, iş çıkışı meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüce Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum. Mekânı Cennet olsun” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.