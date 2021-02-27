Vali Yerlikaya'dan normalleşme süreci paylaşımı

Paylaşımda Yerlikaya, “Hedefimiz en düşük risk grubu” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli normalleşme sürecine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Vali Yerlikaya paylaşımında:

“Sevgili İstanbullular korona virüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve kademeli normalleşme sürecine geçiyoruz. Bu günlere sabır ve anlayışla geldik.

Hedefimiz: EN DÜŞÜK RİSK GRUBU

Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim” ifadelerine yer verdi.