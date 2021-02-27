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Vali Yerlikaya'dan normalleşme süreci paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kademeli normalleşme sürecine ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda Yerlikaya, “Hedefimiz en düşük risk grubu” dedi.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli normalleşme sürecine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Vali Yerlikaya paylaşımında:


“Sevgili İstanbullular korona virüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve kademeli normalleşme sürecine geçiyoruz. Bu günlere sabır ve anlayışla geldik.


Hedefimiz: EN DÜŞÜK RİSK GRUBU


Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim” ifadelerine yer verdi.

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