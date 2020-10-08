İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Yerlikaya'dan okullara ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yüz yüze eğitimin kapsamının genişletilmesine ilişkin yaptığı açıklamada “Öğretmenlerimiz hazır.

Servislerimiz hazır. Valilik olarak tüm kurumlarımızla beraber tedbirlerimiz alıyoruz çocuklarımızı özlemle bekliyoruz” dedi.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya' Esenler'de gerçekleştirilen 500 bin defterin öğrencilere dağıtılması programında yüz yüze eğitimin kapsamının genişletilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.


Ailelerden, velilerden, öğretmenlerden ve öğrencilerden çok iyi dönüşler aldıkların da kaydeden Vali Yerlikaya, “Hepsi huzurlu. Önlemlerle ilgili tüm yaz çalıştık dersimize. Gayet başarılı gidiyor. Buradan alınan tecrübe ve öz güvenle Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. 2, 3,4,8 ve 12'inci sınıflar Mesleki Teknik Liselerin Uygulama Sınıfları önümüzdeki haftadan itibaren başlıyor. Biz hazırız. Öğretmenlerimiz hazır. Servislerimiz hazır. Valilik olarak tüm kurumlarımızla, güvenlik görevlilerimizle beraber tedbirlerimiz alıyoruz. Salgınla mücadele noktasında önlemleri el birliğiyle başarılıyla uyguladığımızı daha ileriye salgınla tüm insanlıkla beraber kurtulacağımıza inanıyoruz. Çocuklarımızı özlemle bekliyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.