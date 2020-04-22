İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Yerlikaya'dan Ramazan ayında mesai saati açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan ayında kamu kurumlarında uygulanacak mesai saatlerine ilişkin, “Covid-19 tedbirleri kapsamında; 27 Nisan Pazartesi gününden itibaren 27 Mayıs’a kadar geçerli olmak üzere İstanbul’da mesai saatleri; 09.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan ayında kamu kurumlarında uygulanacak mesai saatlerine ilişkin, “Covid-19 tedbirleri kapsamında; 27 Nisan Pazartesi gününden itibaren 27 Mayıs'a kadar geçerli olmak üzere İstanbul'da mesai saatleri; 09.00 12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır” dedi.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan ayında kamu kurumlarında uygulanacak mesai saatlerine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Açıklamada, “Covid-19 tedbirleri kapsamında; 27 Nisan Pazartesi gününden itibaren 27 Mayıs 2020'ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere İstanbul'da mesai saatleri; 09.00-12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.