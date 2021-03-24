Vali Yerlikaya'dan Sancaktepe Belediye Başkanı'na geçmiş olsun mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kongre dönüşü kaza yapan kaza Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye sosyal medyadan yaptığı açıklamayla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti 7. Olağan Kongresinden dönüşü sırasında Kuzey Marmara Otoyolunda kaza yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'yle ilgili paylaşımda bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Yerlikaya, “Sancaktepe Belediye Başkanımız Sayın Şeyma Döğücü ve eşinin trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrendim. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum” dedi.