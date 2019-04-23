Validebağ Korusu'nda coşkulu 23 Nisan kutlaması

Üsküdar Belediyesi tarafından Validebağ Korusu'nda düzenlenen etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Üsküdar Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Validebağ Korusu'nda festival düzenlendi. Piknik havasında geçen etkinlikte birbirinden eğlenceli oyun alanları, çocukların el becerilerini geliştirebilecekleri atölyeler ve keyifle zaman geçirebilecekleri sahne gösterileri düzenlendi. Geleneksel çocuk oyunları, çocuk halk oyunları, bilim ve sanat atölyeleri, sahne etkinlikleri, şişme oyun grupları, doğada sanat, animasyon ekibi, çocuk konseri gibi bölümlerinden oluşan etkinliklere, çocuklar ebeveynleriyle beraber katılarak hoşça vakit geçirdi. Düzenlenen etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de minik kızı Sare Türkmen ile birlikte katıldı. Başkan Türkmen burada anne babalar ve çocuklar tarafından sevgiyle karşılandı. Burada vatandaşlarla selamlaşan Başkan Türkmen kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri de geri çevirmedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili basına konuşan Başkan Hilmi Türkmen, “Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 99. yıl dönümü. Gazi meclisimiz tam 99 yıl önce bugün açıldı. Biz Üsküdar Belediyesi olarak, Üsküdar Kaymakamlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte her yıl bu çocuk bayramını gerçekten İstanbul'un en güzel yerinde, en anlamlı bir şekilde kutlama adına programlar düzenliyoruz. Bu yılda Validebağ'dayız gördüğünüz gibi. Bu alanda yaklaşık şu anda yaklaşık 10 bin kişi var. On bin çocuklar anneleri, babaları, öğretmenleri gördüğünüz gibi herkes burada. Alan çok güzel güzel bir koru burası. Bütün çocuklar aileleriyle geldiler buraya. Çocuklarımızın hazırladığı konserler var. Geleneksel oyunlarımız var. Yarışmalar var. Çocuklara eğlenceler var burada. Yüzlerini boyuyoruz, akıl oyunları var. Yani tam bir çocuk bayramı. Zaten dünyada çocuklara armağan edilmiş bir başka bayram yok. Tek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Biz de tam adına yakışır bir şekilde çocuklarımız bayram etsin diyoruz. Tabi sadece çocuklar mı? Hayır. Herkesin içinde bir çocuk var. Görüyorsunuz alanda çocuklar kadar büyüklerde var. Bu bayram hepimizin bayramı. Kutlu olsun. Bugünleri bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bütün şehitlerimize şükran borçluyuz. Onlar en değerli varlıkları, canlarını feda ettiler ki bugün bu çocuklar burada aileleri, öğretmenleri güzel bir şekilde, özgürlük içerisinde bayram etsinler diye. Bu çok önemli. İstanbulumuzun en güzel yeri bu cennet vatanımızda çocuklarımızla doyasıya eğleniyoruz. Bayram ediyoruz. Kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Başkan Türkmen'in kızı Sare Türkmen de sahneye çıktı ve mikrofonu babasından aldı. Küçük kızın şiir okuması renkli anlara sahne oldu.