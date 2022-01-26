İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Valilik talimatının ardından yol kenarındaki araçlar çekiliyor

İstanbul’da etkili olan kar yağışının ardından Hadımköy’de yol kenarına bırakılan araçlar Valilik talimatıyla çekiliyor.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Hadımköy'de yol kenarına bırakılan araçlar Valilik talimatıyla çekiliyor.


İstanbul'u felç eden kar yağışı sırasında yolda kalan sürücüler araçlarını bırakıp oradan ayrılmıştı. Yol temizleme çalışmaları hızlanırken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sürücülerden yol kenarına bırakılan araçlarını kaldırması çağrısında bulundu. Kimi vatandaşlar araçlarını kaldırırken, kaldırılmayan araçlar ise çekici yardımıyla çekiliyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.