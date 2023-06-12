Valorant Challengers Türkiye: Birlik Ligi'nde kazanan belli oldu

Türk Telekom'un markası GAMEON'un iletişim sponsoru olduğu Valorant Challengers Türkiye: Birlik Ligi'nde kazanan Digital Athletics oldu. ESA Esports Arena'da düzenlenen turnuvada kupayı kaldıran Digital Athletics, Ascension Turnuvası'na gitmeye hak kazanırken, 160 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Türk Telekom gerçekleştirdiği eSpor yatırımları ile de ekosistemin gelişmesinde önemli rol alıyor. Türk Telekom GAMEON'un iletişim sponsorluğunu üstlendiği, dünyada ve Türkiye'de milyonlarca eSpor oyuncusu tarafından takip edilen Valorant Challengers Türkiye: Birlik Ligi'nde Büyük Final'in ardından kazanan takım Digital Athletics oldu.

S2G Esports karşısında 3-0'lık skorla kupaya uzanan Digital Athletics, 160 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olurken Valorant Ascension Turnuvası'nda boy gösterme hakkı kazandı. Digital Athletics, 2024 ve 2025 EMEA Ligi'ne bilet alabilmek için Haziran 2023'te başlayacak grup aşamalarında mücadele edecek. İkincilik madalyasını alan S2G Esports, 75 bin TL'lik ödüle ulaştı ve Ascension Turnuvası'na play-in'den katılmaya hak kazandı.

Katılımcılar, etkinlik alanındaki GAMEON standında oyun turnuvaları ve bilgi yarışmaları ile vakit geçirirken, turnuva kapsamında seride önemli performans sergileyen Digital Athletics'den “Masic”, GAMEON ile En İyi Entry Ödülü'nün sahibi oldu.