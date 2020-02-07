Van şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Cihan Erat son yolculuğuna uğurlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit için düzenlenen cenaze törenine katılıyor.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan 2 kişiyi aradıkları sırada ikinci çığın düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Cihan Erat için cenaze töreni düzenleniyor. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi önce Kağıthane'deki baba ocağına götürülerek helallik alındı. Helallik alınmasının ardından şehit Erat'ın cenazesi Ataköy 5. Kısım Camisi'ne götürüldü. Şehidin babası Adnan Erat, annesi Safiye Erat ve kardeşi Kadir Erat taziyeleri kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenine katılmak üzere camiye geldi.

Cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedilecek.