VAR Sertifikasyon Kursu yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından A Klasmana yeni terfi eden hakemlere yönelik VAR Sertifikasyon Kursu gerçekleştirildi.

TFF MHK tarafından A Klasmana yeni terfi eden hakemlere yönelik VAR Sertifikasyon kursu, 10-12 Ocak 2023 tarihlerinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilerek tamamlandı. Bu kapsamda hakemler, Video Yardımcı Hakemlik konusunda teorik eğitim aldılar. Ayrıca offline simülasyon eğitimi ve canlı oynanan maçlarda online çalışmalar yaptılar. A Klasmana yeni terfi eden ve daha önceki kurslardan sertifikası olan 7 hakeme de VAR güncelleme eğitimi verildi. Bu hakemlerin eğitimi hafta sonunda oynanacak Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarında yapacakları AVAR 2 görevi ile devam edecek. Ayrıca VAR sertifikalı Süper Lig Yardımcı Hakem kadrosunu genişletmek maksadıyla 12 yeni Süper Lig Yardımcı Hakemi'ne de bahsi geçen eğitimler verilerek VAR sertifikalı yardımcı hakem sayısı arttırıldı.