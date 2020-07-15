“Varikosel hastalığına ağrısız çözüm; anjiografik embolizasyon”

Ali Yurtlak, tedavisiyle ilgili “Varikoselde anjiografik embolizasyon işlemi, deneyimli ekipler tarafından yapıldığında, hasta için son derece ağrısız, kolay ve konforlu bir yöntemdir” dedi.

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Ali Yurtlak varikosel hastalığı ve varikosel hastalığında anjiografik embolizasyon işlemi tedavisi konusunda önemli bilgiler verdi.

Dr. Ali Yurtlak, erkeklerde yüzde 10-20 oranında görülen testiküler venlerin genişlemesi ve varisleşmesiyle ortaya çıkan varikosel hastalığının ergenlik döneminde başladığını ve yıllar içinde ilerlediğini vurguladı.

Varikosel tanısı ve tedavisi

Klinik şikayetleri taşıyan hastaların muayene ve Renkli Doppler USG yardımıyla incelendiğini ve tanı konduğunu anlatan Dr.Ali Yurtlak, söz konusu hastalığın tedavisine ilişkin şu bilgileri verdi: “Yıllardır yapılan cerrahi tedavi ve anjiografik embolizasyondur. Cerrahi tedavi; hasta için daha zor, komplikasyon oranı ve başarısızlık oranı daha yüksektir. Cerrahi tedavide yüzde 30-40'lara ulaşan başarısızlık, hidrosel gelişimi, yara yeri enfeksiyonu ve iyileşme süresinin uzun olması büyük dezavantajlardır.

Başarı oranı yüksek

Anjiografik embolizasyon yeni bir tedavidir. Başarı oranının çok yüksek olması, herhangi bir operasyon kesisinin olmaması, hastanede yatış gerektirmemesi ve genel anestezi uygulanmaması nedeniyle varikoselde ameliyatın yerini alacak, son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan bir tedavidir.

Varikoselde anjiografik embolizasyon işlemi, deneyimli ekipler tarafından yapıldığında, hasta için son derece kolay ve konforlu bir yöntemdir. Kasık bölgesinden lokal anestezi yardımıyla toplar damara girildikten sonra gerekli ekipmanla bozuk olan testiküler toplar damara ulaşılıp, damar özel maddelerle kateter aracılığıyla kapatılır. İşlem toplardamar anjiosu olduğundan ağrısız ve konforludur. İşlem süresi ortalama 45 dakika olup işlem sırasında ağrı yoktur, hasta tamamen uyanıktır ve hastanede kalma gerektirmez. Embolizasyondan sonra sperm sayılarında ve kalitesinde artış, ağrı ve şikayetlerde düzelme olur.”