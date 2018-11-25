Vatan Caddesi'nde hız yapan sürücü aracıyla metrelerce takla attı

Vatan Caddesi'nde aşırı hız yapan sürücü, aracıyla metrelerce takla attıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Sürücü, paramparça olan araçtan yaralı halde kurtarıldı.

Fatih Vatan Caddesi'nde sabah saat 09.30 sularında feci bir kaza meydana geldi. Fırat Kamacı (33) idaresindeki 34 FK 3725 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle önce bariyerlere ardından da refüjde bulunan ağaç ve sokak aydınlatmasına çarparak durabildi. Fırat Kamacı'nın çarptığı sokak aydınlatması da devrildi. Aracın takla atarak ilerlediği refüjde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası araçtan çok sayıda parça koparken defalarca takla atan araçtan kopan parçalar yola ve refüje dağıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü itfaiye ekiplerinin yardımıyla aracından çıkardıktan sonra olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Hurdaya dönen araçtan yaralı halde çıkarılan Fırat Kamacı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamacı'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Vatan Caddesi'nde trafik bir süre tek yönlü olarak durduruldu. Araç çekici yardımıyla kaldırılırken, Vatan Caddesi'nde trafik tekrar normale döndü.