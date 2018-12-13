Vatan Şaşmaz'ı öldürerek intihar eden Filiz Aker'in ağabeyi gözaltına alındı

Beşiktaş'ta bir otelde ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ı öldürerek intihar eden Filiz Aker'in “kasten öldürme” suçundan yakalama kararı çıkartılan ağabeyi, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in ağabeyi Süleyman Bayer (65) hakkında “kasten adam öldürmek” suçundan 26 yıl 1 ay 10 günlük hapis cezası verilmişti. Geçtiğimiz 5 Aralık tarihinde hakkında yakalama kararı çıkartılan Bayer'i aramaya başlayan ekipler, İstanbul'da olduğu bilgisine ulaştı. Bilginin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Bayer'in Esenyurt'ta kız kardeşinin yanında gizlendiğini belirledi. Bir süre evi takip eden ekipler öğle saatlerinde eve operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan Süleyman Bayer işlemleri için şubeye götürüldü. İşlemleri tamamlanan Bayer ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul adalet Sarayı'na sevk edildi.