Vatandaş, AVM yerine cadde mağazalarını tercih ediyor

Yakın zamana kadar AVM'lerle mücadele edemeyen ve kapanmaya yüz tutan cadde mağazaları, korona virüs sebebiyle yeniden tercih ediliyor.

Yapılan araştırmalar tüketicilerin yarısının salgından sonra da cadde mağazalarını tercih etmeye devam edeceğini ortaya koyuyor. Özellikle kadınlar AVM içindeki mağazalar yerine cadde üzerindeki mağazalardan yapmayı tercih edeceğini belirtiyor. Araştırma şirketi GfK'nin çevrim içi olarak gerçekleştirdiği çalışmada, Kovid-19 salgını sonrasında Türkiye'de tüketici davranışlarının nasıl değişebileceği araştırıldı. Tüketicilerin bir diğer değişen alışkanlığı da kredi kartı kullanımı konusunda oldu. Pandemi sürecinde var olan ve daha önce online alışverişte hiç kullanılmayan 8 milyon kredi kartı ilk kez e-ticaretle tanıştı. Pandemi kimi markaları küçülmeye zorlarken, değişen alışveriş anlayışını, müşterisinin sosyal ve ekonomik beklentisini iyi analiz eden markalar ise hedef büyütüyor. Markaların yeni atılımları pandemi sürecinde özellikle karamsarlığa kapılan gençler için yeni iş kapısı anlamına geliyor.

Bu süreçte İhlas Pazarlama da yeni konseptli mağazalarını müşterilerinin beğenisine sunamaya devam ediyor. İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Bursa'da hizmete giren 77. İhlas Mağazası açılışında konuşurken, pandemiye rağmen 2020 yılı sonuna kadar 100, 2021 yılı sonuna kadar ise 150 mağaza açmayı hedeflediklerini söyledi.

Müşteri odaklı alıveriş anlayışıyla, alışveriş tecrübesini tüm süreçleriyle kaliteli ve keyifli hale getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Korkusuz “Perakende sektörünün pandemi sürecinden çok şey öğrendi. Artık müşterimizi daha iyi anlıyor, beklentilerini daha iyi analiz ediyoruz. Türkiye'de 62 milyon internet kullanıcısı, 54 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Bu rakamları göz ardı etmek mümkün değil. Yeni nesil mağazacılık anlayışıyla son 2 yıl içinde sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başladık. Müşterimizin sesini duymak, anında tepkilerini almak yol haritamızı daha doğru çizmemize yardım ediyor. Türkiye çapında eve giden ürünleri senetli de alabileceğiniz sıcak ve samimi bir mağazacılık anlayışı içindeyiz. Bir buçuk yıldır sosyal medyada aktif bir pazarlama yaptık. Belirli bir strateji doğrultusunda hareket ediyoruz. Önümüzdeki günlerde televizyon ve diğer medyalarda etkili olacağız. Mağazalarımızın ve sahadaki satış ekibimizin gücünü birleştirerek büyüyeceğiz. Türkiye'de 168 noktasında kendi servislerimizle vatandaşlara çok hızlı hizmet veriyoruz. Sahada en az 15 milyon cihazımız var. Bu 15 milyon cihaza hizmet verirken, bir günde servis verebilmek muazzam bir yetenek.” şeklinde konuştu.