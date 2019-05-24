Vatandaş, Bayrampaşa'daki iftar sofralarında buluşuyor

Kurduğu iftar sofraları ile Ramazan'ın Bayrampaşa'da dolu dolu yaşanmasını sağlayan Bayrampaşa Belediyesi, iki mahallede daha binlerce komşuyu iftar sofralarında bir araya getirdi. İftar programlarına katılan Başkan Atila Aydıner, "İftar ve gönül sofralarımızda değerli komşularımızla ekmeğimizi, suyumuzu ve en önemlisi de dostluğumuzu paylaşıyoruz" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde düzenlediği iftar programları aralıksız devam ediyor. Bayrampaşalıları aynı sofrada buluşturarak mahalle sakinlerinin tanışmasını, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesini sağlayan Bayrampaşa Belediyesi'nin iftar programları büyük ilgi görüyor. Binlerce komşu aynı duygularla aynı sofraları paylaşıyor. Son olarak Orta Mahalle Adalet Sokak ile Yenidoğan Mahallesi Bayraktar Sokak'ta kurulan iftar ve gönül sofralarında buluşan komşular, Başkan Atila Aydıner'e ve ekibine teşekkür ederek birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı. Çocukların da unutulmadığı programlarda onlar için de birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

“Ramazan'ın bereketini komşularımızla paylaşıyoruz”

Komşularla birlikte iftar yapmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu belirten Başkan Aydıner, “İftar programlarımız sayesinde Bayrampaşa'mızın kıymetli sakinleriyle buluşmaya devam ediyoruz. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i sokak iftarlarımız ile doyasıya yaşıyor; iftar ve gönül sofralarımızda değerli komşularımızla ekmeğimizi, suyumuzu ve en önemlisi de dostluğumuzu paylaşıyoruz. İftar sofralarımıza teşrif ederek bizleri onurlandıran ve Ramazan ayının bereketini paylaşan hemşehrilerimin her birine gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

2 mahallede daha düzenlenecek

Bayrampaşa Belediyesi, 27 Mayıs Pazartesi günü Muratpaşa Mahallesi Ahmet Sarıoğlu Parkı'nda, 28 Mayıs Salı günü de Yıldırım Mahallesi Kınalı Ada Sokak'ta düzenleyeceği programlar ile bu yılki sokak iftarlarını tamamlayacak.