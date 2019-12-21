Vatandaşa hat, tezhip, ebru öğretecekler

Unutulmaya yüz tutmuş sanatları yaşatmak adına vatandaşlara Ayvansaray Eğitim Birimi'nde hat, tezhip, ebru, kaligrafi eğitimi verilecek. Aynı zamanda yine açılışı yapılan Haliç Çini Merkezi'nde yeni teknikler geliştirilerek çini sanatına katkı sağlanacak.

Fatih Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan Haliç Çini Merkezi ve Ayvansaray Eğitim Birimi'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Ayvansaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Başkan Turan açılış kurdelesini kesti. Akabinde Nakkaş ve Restoratör Güvenç Güven tarafından Başkan Turan'a ‘La Havle' yazılı çini hediye edildi. Açılış sonrasında alanı gezen Başkan Turan, eğitim gören öğrencilerle de sohbet etti.

Haliç Çini Atölyesi'nde, İznik Çinisi'nin en önemli temsilcilerinden olan Güvenç Güven ile eşi iç mimar ve endüstri tasarımcısı Nursen Güven sanat icralarında yeni teknikler, projeler ve eğitim faaliyetlerini sürdürecekler. Aynı zamanda Ayvansaray Kültür Merkezi'nin içinde yer alan Ayvansaray Eğitim Birimi'nde de vatandaşlara ebru, tezhip, hat ve kaligrafi sanatına yönelik eğitim verilecek.

“Asıl kıymetli olan da burada sizle beraber insanların geçireceği vakitlerdir”

Yeni mekanlarla yok olmaya yüz tutan sanatları gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Fatih'in, bu değerler, kültürel ve sanatsal faaliyetler açısından İstanbul için çok önemli bir yere sahip olduğunun kanaatindeyim. Burada inanıyoruz ki çok kıymetli eserler ve çok kıymetli talebeler yetiştireceksiniz. Asıl kıymetli olan da burada sizle beraber insanların geçireceği vakitlerdir. Fatih'imizde yok olmaya yüz tutan değerlerimizi yaşatacak böylesi mekanların açılması değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması adına gerçekten çok anlamlıdır” dedi.

“Mimar Sinan devrindeki kaliteyi yeniden yakaladık”

400 yıl önceki kaliteyi tekrar yakaladıklarını dile getiren Nakkaş - İznik Çinileri Sanatçısı Güvenç Güven, “Bizim yaptığımız çiniler tamamen 16'ncı yüzyıl.. Çiniciliğin en parlak döneminin kalitesini 400 yıl sonra merhum hocam Faik Kırımlı tekrar bu tekniği deneyerek geliştirdi. Biz de eşimle birlikte sanat bilgi ve becerilerimizi kullanarak yeniden canlandırdık. Zamanında saray destek olmuş, en güzel döneminde dahi. Bitiş döneminde saray destekli olmasına rağmen yapan kalmadığı için tekrar canlanamamış. Yaklaşık 350-400 yıl kadar kopukluk var. Biz eşimle birlikte bu tekniği; kendimiz de üzerine koyduğumuz bilgilerle beraber Mimar Sinan devrindeki kaliteyi yeniden yakaladık. Fatih Belediyesi'nin bize verdiği atölye desteğiyle de biz çinilerimizi daha zengin ve daha farklı teknikleri de kullanarak yapacağız. Biz altyapısından boyasına kadar her şeyini kendimiz yapıyoruz” ifadelerini kullandı.