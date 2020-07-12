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Vatandaşı sahte dolarlarla dolandıran 2 kişi tutuklandı

Sancaktepe’de bir vatandaşı sahte dolarlarla dolandıran Kamerun uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Sancaktepe'de bir vatandaşı sahte dolarlarla dolandıran Kamerun uyruklu 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Fikret A.'ya (42) internet üzerinden tanıştığı Kamerun uyruklu Mustafa A. (37) ve Meremi S. (43) az miktardaki gerçek parayı çoğalttıklarını söylediler. Şahıslara inanan Fikret A., onlarla 25 Haziran'da Sancaktepe Meclis Mahallesi Boğaziçi Caddesi'nde buluştu. Şahıslar, Fikret A.'nın verdiği 22 bin 200 doları çoğaltma bahanesiyle el çabukluğu ile gerçek dolarları alıp karşılığında sahte dolar verdi. Dolandırıldığını anlayan Fikret A., polise başvurdu. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Kamerun uyruklu şahıslar, aynı gün aynı adreste yakalandı. Şahısların üzerinde 29 bin 900 sahte dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Mustafa A. ve Meremi S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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