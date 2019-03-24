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Vatandaşlar “Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi” için alana gelmeye başladı

Yenikapı’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla yapılacak olan “Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi” öncesi vatandaşlar alanı doldurmaya başladı.

Yenikapı'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yapılacak olan “Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi” öncesi vatandaşlar alanı doldurmaya başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılımıyla gerçekleştirilecek olan 'Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak isteyen vatandaşlar alanı doldurmaya başladı. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak miting öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri arama noktalarında vatandaşları tek tek kontrol ederek aradı. Her yaştan vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla alana giriş yaptı.


Miting için gelen bir vatandaş, "Biz reisin yolundayız. Allah'a çok şükür" derken, kızı ise, "Erdoğan'ın yolunda olduğum için mutluyum. Adaletin yolunda olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.


Bir başka vatandaş da, “Reisimizi görmek için dinlemek için mitinge geldik” dedi.

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