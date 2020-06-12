Vatandaşlar Eyüp Sultan Camii meydanını doldurdu

Normalleşme adımları kapsamında cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar Eyüp Sultan Camisi'ne akın etti. Vatandaşların cami ve meydanını doldurduğu görüldü. Eyüp Sultan Camii meydanı ve iç avlusu Eyüpsultan Belediyesi temizlik ekipleri tarafından namaz öncesi temizlenerek dezenfekte edildi.

Her cuma günü namaz öncesi meydana girişlerde 4 farklı noktada zabıta ekipleri tarafından, vatandaşların kullanımı için el dezenfektanları konuluyor. Cuma namazı için gelen maskesi olmayan vatandaşlara zabıta memurları tarafından maske veriliyor. Ayrıca zabıta memurları tarafından vatandaşların ateşleri ölçülüyor. Diğer taraftan ekipler, tarafından Eyüp Sultan Camii meydanı ve avlusuna, sosyal mesafeye uygun olarak tek kullanımlık seccadeler yerleştiriliyor.