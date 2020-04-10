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Vatandaşlar fırınlara akın etti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı gelmesi ile birlikte, vatandaşlar fırınlara akın etti.


İçişleri Bakanlığından yeni yayınlanan genelgede, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece saat 24.00'den başlayıp 12 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından vatandaşlar market ve fırınlara yöneldi. Fırın ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların sosyal mesafeye çok dikkat etmediği gözlemlenirken, araç trafiğinde de yoğunluk oluştu.

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