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Vatandaşlar hamsi yerine Karadeniz Somonu'na yöneldi

Hamsi’de avlanma yasağının 7 Şubat’a kadar uzamasıyla balık tüketen vatandaşlar alternatif olarak Karadeniz Somon’u tüketmeye başladı.

Hamsi'de avlanma yasağının 7 Şubat'a kadar uzamasıyla balık tüketen vatandaşlar alternatif olarak Karadeniz Somon'u tüketmeye başladı. Karadeniz Somon'un fiyatı 30 TL'ye düştü.


Hamside avlanma yasağı alınan karar gereğinde 7 Şubat'a kadar uzatıldı. Hamsi avlanma yasağıyla ilgili konuşan Balıkçı Kenan Balcı, “Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gelecek nesil hamsiyle buluşsun diye küçük hamsi tutulmasını yasakladı. Balıkçı camiası olarak çok mutluyuz çok huzurluyuz. Hamsi satmayalım ama gelecekte çocuklarımız torunlarımız hamsisiz kalmasın. Hamsi yerine Karadeniz Somon'u var. 30 TL'ye düştü fiyatı” dedi.

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