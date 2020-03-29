Vatandaşlara “Evde Kitap” servisi

Ekipler, talep gelmesi durumunda kitapları okuyucularına ulaştıracak.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen vatandaşlar ve kitap okumayı seven gençler için “evde kitap okuma” kampanyası başlattı. Okunan kitap teslim alındıktan sonra sterilize edilip 14 gün karantina kuralına uygun olarak saklanacak. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa Belediyesi Farika Kitaplı Kahve'nin müdavimlerine evde okumaları için istedikleri kitaplar steril poşette ulaştırılacak. Proje kapsamında şuana kadar 250 vatandaş kitap başvurusunda bulundu. Hazırlanan kitaplar okuyucularına teslim edildi.

“Evde kitaplarını okuyabilsinler, dışarı çıkmasınlar”

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Psikolog Mülkiye Özden, “Kaliteli vakit geçirebilmesi adına üyelerimizin adına burada kitap dağıtımına başladık. Evde kitaplarını okuyabilsinler, dışarı çıkmasınlar. Vatandaşlarımızın karantina günlerini daha kaliteli geçirmeleri ve zamanı daha güzel değerlendirmeleri için böyle bir durum gerçekleştirdik. Üyelerimizi tek tek arıyoruz. Bu süreçte okuyabildikleri bir kitap var mı diye soruyoruz, onlar evden çıkmadan bizim görevli ekiplerimiz kitapları evlerine teslim ediyorlar'' dedi.

“Evde kal sağlık bul”

Seyfettin Gültekin adlı vatandaş projeden memnun kaldığını ifade ederek, “Kütüphanelerden eve hizmet olarak gönderilen kitaplar çok güzel. En azından evde kalmasını desteklemek adına evde kitap okuyarak olumlu bir şekilde devamın sağlanması cidden güzel bir hizmet oldu. Bu açıdan tüm kalbimizden destekliyor ve belediyemize teşekkür ediyorum'' diye konuştu.