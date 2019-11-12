Vatandaşlara yardım eden hayırsever Tuzla'da ortaya çıktı

Daha öncesinde Beyoğlu ve Başakşehir'de ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını ödeyip yardımda bulunan hayırsever bu kez Tuzla'daki vatandaşları sevindirdi. İlçedeki bakkalları gezerek vatandaşların borcunu ödeyen hayırsever, bazı evlere de içinde bin lira bulunan zarflar bıraktı.

Beyoğlu ve Başakşehir'deki mahallelerde bakkalların veresiye defterlerini satın alan ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine gece vakti içinde bin lira bulunan zarflar bırakan hayırsever vatandaş, bu sefer Tuzla'da ortaya çıktı. Mimar Sinan ve Şifa Mahallelerinde bakkalları gezen hayırsever vatandaş, vatandaşların bakkallara olan borçlarını kapattı, ayrıca gecekondu bölgelerindeki bazı evlere de içerisinde bin lira bulunan zarflar bırakarak yardımda bulundu. Hayırsever kişinin karşılaştığı çocuklara 50'şer lira harçlık verdiği de öğrenildi.

Hayırsever vatandaşın veresiye defterini satın aldığı marketi sahibi, “Vatandaş geldi buraya. Biz yardımda bulunuyoruz, borçları ödemek istiyoruz dedi. Borcunu veremeyen sıkışık olamayan var mı diye sordu. Bilgisayarımdan liste çıkarttım, kapılarına gittik, kapı kapı dolaştık. 6 noktada birebir görüşme yaptık Onlara borcunu verdi. Hem de bir miktar para verdi” dedi.