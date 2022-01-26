Vatandaşlardan kapı önlerinde 'kar' temizliği

İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle iş yerlerini açmakta zorluk çeken vatandaşlar, temizlik yaptı. İş yerlerinin önünde biriken kar kütlelerini kürekle atmaya çalıştı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının olumsuz etkileri sürüyor. Küçükçekmece'de kaldırım ve yol kenarında biriken kar kütleleri nedeniyle iş yerlerini açamayan vatandaşlar kürekle temizlik yaptı. Sabah erken saatte gelen vatandaşlar kendi imkanlarıyla dükkanlarının önünü açmaya çalıştı.

İş yerinin önünü kürekle açmaya çalışan Volkan Demirkol isimi esnaf, “Şuan temizliyoruz, iş yerimizin önünü açmaya çalışıyoruz. Arabalarımız içeri girmediği için mal sevkiyatı yapıyoruz. Mal sevkiyatını yapamıyoruz. Kendi imkanlarımızla yolumuzu açmaya çalışıyoruz. İki saatten beri açmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

"Tuzlama ve ara sokakların temizliğinde yetersiz kaldı"

Dükkanını önündeki karı temizleyen başka bir esnaf olan sabah Hüseyin Şahintekin, “Kar yağışından dolayı kapımızın önü kapandı. Araca ürün atarken zorlanıyoruz, biz de kar temizliğini yapıyoruz, tuzlanma işlemi yapıldı ama yetersiz kaldı. Ara sokaklara ve kaldırımlara biraz daha tuzlanma yapılması lazım. Bu konuda biraz eksikler oldu biz de kendi çabalarımızla kapımızın önünü açmaya çalışıyoruz” şeklinde anlattı.