İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Vatandaşların metro çilesi

İstanbul’un trafik sıkıntısı her geçen gün büyürken, metrolarda seferlerin azlığı vatandaşı çileden çıkardı.

İstanbul'un trafik sıkıntısı her geçen gün büyürken, metrolarda seferlerin azlığı vatandaşı çileden çıkardı. Yenikapı-Kirazlı Metrosuna bağlı Menderes istasyonunda araçlar dolu gelince duraklarda yoğunluk oluştu. Onlarca kişi tıklım tıklım olan metroya binmedi.


İstanbul'un trafik sıkıntısına metroda seferlerin azlığı da eklenince vatandaş çileden çıktı. Yenikapı-Kirazlı metrosuna bağlı Menderes istasyonuna bekleyen vatandaşlar araçların dolu gelmesi sonucu yoğunluk oluşturdu. Onlarca vatandaş tıklım tıklım olan metroya binemedi. Yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı da ihlal edildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.