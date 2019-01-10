Vatandaşların uyarılarına aldırmayan tır şoförünün inadı kötü bitti

Şişli'de demir yüklü tırın sürücüsü, vatandaşların uyarılarına aldırmayınca yoldan çıkarak kaldırım taşlarını yıkıp, dubalara çarptı. Manevra esnasında kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Tır şoförünün inat ettiği anlar da kameralara yansıdı.

Şişli, 19 Mayıs Mahallesi, Etfal Sokağı üzerinde öğlen saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bölgede bulunan bir inşaata demir getiren tır şoförü, dar bir sokağa girerek manevra yapmak istedi. Vatandaşların yolun dar olduğu uyarılarına aldırış etmeyen sürücü, dönebileceğini düşünerek manevra yapınca olanlar oldu. Tırın dorsesi manevranın etkisiyle yoldan çıkıp kaldırım taşlarını yerinden sökerek dubalara çarptı. O esnada kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Dönemeyeceğini anlayan tır sürücüsü el frenini çekerek aracından indi. Panik yaşayan vatandaşlar ise durumu polis ve zabıta ekiplerine haber verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Tır sürücüsüne kamu malına zarar vermek ve trafiği tehlikeye düşürmekten ceza yazılacağı öğrenildi. Öte yandan, tır şoförünün inat ettiği anlar kameralara yansırken, tır nedeniyle yol trafiğe kapandı.