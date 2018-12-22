İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vatandaştan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ensarız biz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan çıkıp Tarabya’daki Huber Köşküne hareket ettiği sırada yolda aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkıp Tarabya'daki Huber Köşküne hareket ettiği sırada yolda aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İşler nasıl?" diye sorması üzerine vatandaş, "İşlerimiz çok şükür iyi, hamdolsun. 24 kişi çalıştırıyoruz efendim. Ensarız biz, dışarıdan gelenler de var" dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise bu anları "Ensarız biz" başlığı ile sosyal medyada paylaştı.


Bir süre daha vatandaşla konuşan Erdoğan Tarabya'ya doğru hareket etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.