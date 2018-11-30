‘VDK Cumhurbaşkanı'na Bağlanmalı' çağrısı

Demokrat Denetim Elemanları Platformu Başkanı Erenoğlu, Vergi Denetim Kurulu'nun (VDK) Cumhurbaşkanı'na bağlanması gerektiği görüşünü ileri sürerek, “Son aylardaki küresel saldırılar, VDK'nın kuruluş amacının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte denetim reformu yapılması gerektiğini vurgulayan Demokrat Denetim Elemanları Platformu (DEDEP) Başkanı Erhan Erenoğlu, “Şeffaf ve hesap verilebilir bir sistemin inşasında denetim birimlerine oldukça fazla görev düşmektedir. Denetim birimlerinin yeri yeni yönetim sisteminde belirsizdir. Bu belirsizlik denetim görevini icra eden nitelikli insan kaynağının gelecek kurgusunda önemli sorunları da beraberinde getirmektedir” dedi.

Denetim birimlerinin kamu bürokrasisinin en temel bürokrat okulları olduğunu savunan Erenoğlu, nitelikli denetim elemanlarının mesleki sorunlardan dolayı kamu görevlerinden ayrılarak özel sektöre geçmek zorunda kaldığını söyledi.

Denetim birimlerinin fonksiyonel ve icracı bir yapıya büründürmenin yeni yönetim sistemini güçlendireceğine vurgu yapan Erenoğlu, “Vergi Denetim Kurulu (VDK) Cumhurbaşkanı'na bağlanmalıdır. Son aylardaki küresel saldırılar, VDK'nın kuruluş amacının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bu anlamda VDK, Cumhurbaşkanı'nın emrinde olmalıdır” ifadelerini kullandı.