VDMK'nın ihracına OYAK YATIRIM aracılığıyla 2,9 kat talep

OYAK YATIRIM, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi'nin kurduğu Fibabanka (1) No'lu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraççısı olduğu VDMK ihracına aracılık etti. Toplam 274 milyon TL değerindeki ihraca 2,9 kat talep geldi.

Her geçen gün ürün portföyünü geliştirerek artıran OYAK YATIRIM, Fibabanka ve Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ) iş birliği ile ihraç edilen Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına aracılık etti. VDMK ihracı ile Fibabanka tüketici kredileri menkul kıymetleştirilerek ikincil kredi piyasasının oluşmasına önemli bir katkı sağlandı. İstanbul'un finans merkezi olma hedefi için çok önemli bir adım olan ikincil kredi piyasasının önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarındaki payının artacağı öngörülüyor.

2,9 kat talep geldi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplam 274 milyon TL tutarındaki ihraca yatırımcılardan 2,9 kat (784 milyon TL) talep geldi. İhraç, TMKŞ'nin sunduğu ürün geliştirme, kredi analitik, BT altyapı ve operasyon hizmetlerinden faydalanılarak A ve B grubu olmak üzere toplam 9 farklı vade aralığında, en kısa vade 33, en uzun vade 343 gün olacak şekilde tamamlandı. A Grubu kıymetler iskontolu, B Grubu kıymetler ise kuponlu olarak ihraç edildi. B Grubu kıymetlerin kupon getirisi, kredilerin ödenme performansına ve kredilerden gelecek nakit akışlarının nemalandırılmasına göre değişkenlik gösterecek şekilde tasarlandı.