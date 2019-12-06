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Vedat, Gençlerbirliği'ni boş geçmedi

Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi, Gençlerbirliği müsabakasında 23 ve 39.

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, Gençlerbirliği müsabakasında 23 ve 39. dakikada attığı gollerle Gençlerbirliği ağlarına 2 gol bıraktı.


Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup ederken Vedat Muriqi kırmızı-siyahlı ekibin ağlarına 2 gol bıraktı. Maçın 23. dakikasında Isla'nın ceza sahası içine verdiği pasta topu ağlarla buluşturan golcü futbolcu, 39. dakikada Gençlerbirliği savunmasından kaptığı topu kendisi kullanarak 2. golünü kaydetti. Kosovalı futbolcu 77. dakikada yerini Tolgay Arslan'a bıraktı.


Vedat Muriqi, sarı-lacivertli formayla 13 maçta 9 gol kaydederek Fenerbahçe'nin en golcü ismi oldu.

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