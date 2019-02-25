Vedat Günyol Deneme Ödülü'nün sahibi ve ödül programı açıklandı

Vedat Günyol Deneme Ödülü'nde kazanan belli oldu. Bu yıl Genç Deneme Yazarı kategorisinde verilen ödülü ‘Sanatımı Koru Ey Tarih' adlı dosyası ile Hakan Güngör kazanırken, 3 Mart Pazartesi günü düzenlenecek ödül programı da açıklandı.

Kartal Belediyesi, Türkiye Yazarlar Sendikası, Kırmızı Kedi Yayınevi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı işbirliğinde düzenlenen 3. Vedat Günyol Deneme Ödülü'nün kazananı, seçici kurul adına Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde yapılan basın toplantısıyla açıklandı. Seçici kurul adına açıklama yapan heyette Av. Celal Ülgen, Adem Uçar, Nesim Ovadya İzrail, Muammer Semir ve Rengin Cemiloğlu yer alırken, heyet adına açıklamayı Av. Celal Ülgen yaptı. Ülgen açıklamasında, “2018 yılına ilişkin deneme türünde 3. Vedat Günyol Deneme Ödülü yarışmasının sonuna geldik. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ödül Kartal Belediyesi öncülüğünde Yazarlar Sendikası, Kırmızı Kedi Yayınevi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı yardımlarıyla bu güne kadar gelmiş bulunmaktayız. 2018 yılının ödül başvuruları çerçevesinde 1 Temmuz'da yaptığımız çağrıya uyarak, 30 Kasım 2018 tarihine kadar 10 ürün başvurmuş bulunuyor. 2018 yılında edebiyatımızın deneme türünde üçüncü kez yapılan başvuruları değerlendirmiş bulunmaktayız. Geçtiğimiz 2 yılda düzenlenen deneme ödülleri törenle sahiplerine verilmişti. Bu yıl yapılan başvuru sayısı 10 olduğu halde, bu başvuruların bir kısmı deneme türü içinde görülmemiş ve seçici kurul üyelerince yarışmaya katılan kitaplar arasından Vedat Günyol Deneme Ödülü'ne ilişkin düşünce birlikteliği sağlanamadığından, ödülün sadece ‘Genç Deneme Yazarı' kategorisinde verilmesi uygun görülmüştür. Bu türde ödül vermek, bizim yarışma şartnamemizin içinde bulunmaktadır. Bu nedenle 3 Mart 2019 günü saat 13.00'da Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde hazırlanan Vedat Günyol sergisinin açılışından sonra, aynı yerde saat 14.00'da düzenlenecek halka açık törende ödül sahibine verilecektir. 2018 yılı Genç Deneme Yazarı ödülünün, ‘Sanatımı Koru Ey Tarih' adlı dosyasıyla Hakan Güngör'e verilmesi oy birliğiyle kararlaştırılmıştır” dedi.

Sürece ilişkin bilgi veren Vedat Günyol Deneme Ödülü Yürütme Kurulu Üyesi Nesim Ovadya İzrail ise, “Vedat Günyol Deneme Ödülü 2016 yılından ilk defa oluşturuldu. Bu sene üçüncü yılımız. Daha önceki yıllarda, deneme dalında eserler veren yazarları bulduk, onlar da bizi buldular. Onlar arasından ödüle uygun olan kişileri seçici kurulumuz seçti. Kartal Belediyesi ile birlikte, geçmiş yıllarda bu ödülleri sahiplerine verdik. Bu sene üçüncü yılımız. Bu yıl farklı bir yol çizdik ödül konusunda. Ödülü ilk defa olarak ‘Genç Deneme Yazarı' dalında veriyoruz. Daha önce böyle bir kategori yoktu bu deneme ödülünde. Genç deneme yazarı olarak hep düşündüğümüz, genç yazarları desteklemek, onları teşvik etmek için böyle bir yol seçtik” diye konuştu.