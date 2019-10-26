İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vedat Muriqi, Konyaspor'u da boş geçmedi

Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Denizlispor maçından sonra Konyaspor ağlarını da havalandırarak üst üste iki hafta gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Denizlispor maçından sonra Konyaspor ağlarını da havalandırarak üst üste iki hafta gol sevinci yaşadı. Vedat ligdeki gol sayısını da 5'e çıkardı.


Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 5-1 mağlup ettiği müsabakayı Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi de boş geçmedi. Mücadelenin 82. dakikasında sahneye çıkan Vedat, uzaktan yaptığı vuruşla takımının 5. golünü kaydetti. Maça 11'de başlayan yıldız futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.


Geçtiğimiz haftaki Denizlispor maçının ardından bu hafta da rakip fileleri havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, takımını sırtlamaya devam ediyor. Kosovalı forvet böylece Süper Lig'de gol sayısını da 5'e çıkarmış oldu. Ligde 9 maçta görev alan Vedat'ın 1 de asisti bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.