İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vedat Muriqi sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı

Kosova Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi’nin sakatlığı nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde oynanacak Çekya ve İngiltere maçlarının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Kosova Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi'nin sakatlığı nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak Çekya ve İngiltere maçlarının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.


Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriqi, sakatlığı sebebiyle Kosova Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı. Kosova Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen muayeneler neticesinde 25 yaşındaki golcünün 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda 14 Kasım'da Çekya, 17 Kasım'da da İngiltere ile oynanacak müsabakaların kadrosunda olmamasına karar verildiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.