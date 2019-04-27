Vefa Küçük: "Organizasyonlardan dolayı toplantıyı kısa keseceğiz"

Fenerbahçe'de gerçekleşen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Kalamış'ta bulunan tesislerde düzenlenecek olan etkinlikler ve akşam oynanacak olan Trabzonspor karşılaşması nedeniyle, toplantının kısa süreceğini ifade etti.

Fenerbahçe'de gerçekleşen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük 3 aydan sonra tekrardan bir arada olduklarını ifade ederek, "Bugün toplantıyı kısa geçeceğiz. Düğün, voleybol maçı ve Trabzonspor maçı olacağı için. Herkes burada zaman tasarrufuna gidecek. Sadece başkanımız faaliyet raporunu sizlere izah edecek. Konuşmacı arkadaşlara en fazla 1 saat vakit ayıracağız. Bu durum demokratik mi değil ama bazen mecbur şeyler kuralları esnetmemize sebep oluyor. Bende konuşmamı kısa kesiyorum. Tekrar teşriflerinizden dolayı divan kurulumuz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.