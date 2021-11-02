Vefa Lisesi, 150. yıl logosunu belirleyecek

Kurulduğu günden beri "bilim, sevgi ve hoşgörü" mottosuyla çok sayıda değerli şahsiyet kazandırmış olan, Türkçe eğitim veren ilk lise Vefa Lisesi 150. yılını kutlamaya hazırlanıyor.

Sanat ve bilim alanlarında birçok etkinliğin düzenleneceği 150. yıl hazırlıkları kapsamında, Vefalılar Derneği, tüm Vefa kuruluşlarının kullanımına uygun, okulun tarihini, vizyonunu ve misyonunu yansıtacak özgün bir "150. Yıl" logosu seçmek üzere ödüllü bir yarışma açıyor.

Seçilecek yeni logo, Vefa Lisesi'nin eski logoları ve zengin tasarımsal geçmişinden yararlanırken, okulun modern ve yenilikçi yüzünü de yansıtacak.

Birincinin 5 bin, ikincinin 3 bin ve üçüncünün 2 bin TL ödül alacağı yarışmaya, 29 Kasım tarihine kadar Vefalılar Derneği internet adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Kazanan tasarım ise 9 Aralık tarihinde belli olacak.