Vefat eden eski Arnavutköy Belediye Başkanı Bahtiyar Sağlam'ın cenaze namazı kılındı

Cenaze namazı Gaziosmanpaşa Küçükköy Merkez Camii'nde kılınan Sağlam'ın naaşının Ordu'da toprağa verileceği öğrenildi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın kayınpederi ve eski Arnavutköy Belediye Başkanı Bahtiyar Sağlam 82 yaşında hayatını kaybetti. Sağlam için Gaziosmanpaşa Küçükköy Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına eski İçişleri Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve aile yakınları katıldı.

Öte yandan, Sağlam'ın naaşının memleketi Ordu'da toprağa verileceği öğrenildi.

“Fakir insanların yanındaydı”

Cenaze namazında konuşan eski İçişleri Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, “Bahtiyar ağabey bu bölgenin hizmetinde bulunmuş bir insandı. Zorluk ve yokluk zamanlarında büyük bir hizmetkarlık ortaya koydu. Eskiden buraların hepsi bir ilçeydi. Arnavutköy belde idi. Fakir insanların yanındaydı” dedi.

“Tanıdıktan sonra iyi bir aile reisi olduğunu şahit oldum”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, “İstanbul'da ilçemizde siyasi arenada çok büyük emekleri olan önderlik yapan bir kişiliğe sahipti. Tanıdıktan sonra iyi bir aile reisi olduğunu şahit oldum. Belediye yönü de gece gündüz çalışan kendinden çok ülkesi için hizmet etmeyi bir görev bilen bir insandı. Bir neslin yetişmesinde öncülük eden ve o uğurda her şeyi ortaya koyan anlayışa sahipti” ifadelerini kullandı.

“Helal ve haram noktasında hassasiyeti yüksek bir insandı”

Bahtiyar Sağlam'ın yeğeni Ali Coşkun, “Helal ve haram noktasında hassasiyeti yüksek bir insandı. Gerek belediye başkanlığı döneminde gerekse sonraki hayatında en büyük düsturu İslamiyet'i yaşamaktı. Arnavutköy'e ciddi hizmetleri oldu” diye konuştu.