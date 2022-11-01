Vehbi Koç Vakfı ve Türkiye İş Bankası'nın Etki Girişimciliği Programı mezunlarını verdi

5 girişim Impact Day etkinliği ile mezun oldu.

Vehbi Koç Vakfı ve İş Bankası iş birliğiyle, daha yaşanabilir bir dünyayı odağına alan girişimleri desteklemek üzere Mayıs ayında hayata geçirilen Etki Girişimciliği Programı tamamlandı. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan 5 girişim Impact Day etkinliği ile mezun oldu. Programdan mezun olan girişimler; Impact Day etkinliğinde yatırımcılar, girişimcilik ekosisteminden paydaşlar, İş Bankası ve iştirakleri ile Vehbi Koç Vakfı ve Koç Üniversitesi'nden yöneticilerle bir araya gelme imkanı buldular; iş modellerini ve hedeflerini paylaşma şansı yakaladılar. Nitelikli eğitim, sağlık ve kaliteli yaşam, iklim eylemi, erişilebilir ve temiz enerji, sürdürülebilir şehir ve topluluklar alanlarında çevresel ve sosyal etki oluşturan veya oluşturma potansiyeline sahip; teknoloji tabanlı girişimlerin ölçeklenmesine destek olmayı amaçlayan programa toplam 178 başvuru alındı.

Girişimler 3 aşamada 24 haftalık eğitim ve mentorluk sürecinden geçti

Yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS ve İş Bankası Girişimcilik Programı Workup tarafından, Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA) katkılarıyla yürütülen programa seçilen girişimler; 3 aşamadan oluşan ve 24 hafta süren yoğun eğitim ve mentorluk sürecini tamamladı.

Programın birinci aşamasında girişimler; ürün veya hizmetlerinin piyasayla uyumunu ve etki odaklarını yeniden değerlendirdi, iş modellerini doğruladı.

İkinci aşamada sundukları çözümü müşteri ve pazar koşullarına daha uyumlu hale getirmek amacıyla en yalın çözümlerini geliştiren girişimciler; son aşamada ise çözümlerini pazara sunarak satışlarını artırdılar, yatırım arayışı süreçlerini tamamladılar.

30'dan fazla iş birliği görüşmesi, 21 yatırımcı buluşması

Program süresince çevrimiçi ve yüz yüze olmak üzere 10 eğitim ve seminer organize edildi. Girişimler, programa özel oluşturulan 105 kişilik mentor ağında bulunan mentorlar ile toplam 48 saat görüşürken, kendi dikeylerinde 30'dan fazla işbirliği görüşmesi ve 21 yatırımcı buluşmasına katıldılar.

Programın ana hedefi doğrultusunda girişimler; KUSİF (Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu) uzmanlarından etki kavramı, etkinin artırılması ve ölçümü konusunda eğitim ve mentorluk aldılar. Ayrıca sosyal etki, hukuk, finans yönetimi, dijital pazarlama, takım kültürü oluşturma gibi fonksiyonel alanlarda ihtiyaç duydukları desteğe doğrudan ulaşma imkânı buldular.

“Asıl etkiyi güçlerimizi birleştirip büyük ölçekli girişimleri destekleyerek oluşturabiliriz”

Etkinlikte konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Girişimcilik dünyasına bakış açımız, her zaman grupların güçlerini birleştirerek girişimleri desteklemesi ve bu girişimler aracılığıyla toplumda etki oluşturabilecek sonuçlar alabilmesi yönündedir. Workup Programı'ndan edindiğimiz deneyimle şunu gözlemliyoruz; girişimcilerimiz ülke ölçeğinde ses getirecek ve fark oluşturacak büyüklüklere ulaşmakta sorunlar yaşıyor, belli bir eşiği aşamadıkları için çok daha uzaklara gidemiyor. Biz de Vehbi Koç Vakfı ile güç birliği yaparak Türkiye ölçeğinde nasıl bir fayda oluşturabiliriz, hangi alanlarda bir şeyleri değiştirebiliriz bunu görmek için yola çıktık” dedi.

Sosyal girişimciliği ve etki girişimciliğini önemsediklerini vurgulayan Aran, sürdürülebilir kalkınmanın her ülkenin ajandasında önemli yer tutması gerektiğini söyledi.

“Etki yatırımları ve etki girişimleri geleceğin girişim ve yatırım modelleri olacak”

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu da konuşmasında, günümüzde çevresel ve sosyal sorunların giderek karmaşıklaştığını; bu karmaşık sorunlara daha inovatif ve sürdürülebilir çözümler bulunması gerektiğini söyledi. Sosyal ve çevresel sorunlara girişimcilik modeliyle sürdürülebilir çözümler bulan girişimler için ekosistem geliştirmeye çalıştıklarını, bu çalışmaları yaparken, alanında uzman, güvenilir ve etkili kurumlarla işbirliği yapmayı önemsediklerini vurguladı.

Toprakoğlu, “Etki yatırımları ve etki girişimleri, geleceğin girişim ve yatırım modelleri olacak. Dünyayı daha yaşanılabilir bir yer yapmak için çalışan bu girişimler, sürdürülebilir iş modelleriyle karşımıza daha da sık çıkacaklar. İhtiyaç duydukları ekosistemi sağlamak ve onları yatırıma ulaşmaları konusunda desteklemek bizim üstümüze vazife ” diye konuştu.

Etki Girişimciliği Programı mezunları şöyle açıklandı:

Blueit: Binalarda harcanan su miktarını, gerçek zamanlı olarak takip edip optimize eden bir 'Su Yönetim Sistemi' inşa eder.

blueitfuture.com

Senyorapp: Senyorlar (50+) için oluşturulmuş eğitim, yaşam ve komünite platformudur.

senyor.app

Togi Teknoloji: Lityum iyon bataryalı uygulamalara yönelik akıllı, dijital enerji yönetim ve enerji depolama çözümleri tasarlayan, özgün olarak tasarlayıp ürettiği batarya yönetim sistemleri ve enerji yönetim platformuyla öne çıkan girişimdir.

togitek.com

Tospaa: Çocuklar ve öğretmenler için kodlama öğreniminde kullanılabilecek materyaller tasarlayan bir sosyal girişimdir.

tospaa.org

Walkino: İnsanların hayatındaki hareketsizliğe çözüm olabilmek ve sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yaşamaya teşvik etmek amacıyla oyunlaştırılmış bir deneyim sunan mobil uygulamadır.

walkino.com