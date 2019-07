Veliefendi'de karnaval havası

Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen 93. Gazi Koşusu'na sporseverler akın etti. Yarıştan saatler öncesinde alana gelen aileler, gün boyu hipodromda eğlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda bu yıl 93. kez koşuldu. Dev yarışı Ahmet Çelik'in önderliğinde The Last Romance kazandı. Sporseverler bu yıl Gazi Koşusu'na ise adeta akın etti. Her yıl katılımın yoğun olduğu koşuda sporserverler günün erken saatlerinde hipodromu doldurdu. Yeşil alanlarda piknik yapan ailelerin yanı sıra sıcaktan bunalan çocuklar da süs havuzlarında serinlerken, yarışı izlemeye gelen sporserveler, ziyaret alanlarında bulunan atlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan sihirbaz ve bando ekipleri yaptıkları etkinlikler katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.