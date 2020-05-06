Venezia sosyal mesafeli outlet anlayışıyla ziyaretçileriyle buluşuyor

Açık AVM konseptine sahip Venezia bu avantajını, ileri düzeyde uygulayacağı sosyal mesafe kurallarıyla bütünleştirerek ziyaretçilerine outlet konsepti sunmaya devam edecek.

Venezia Mega Outlet, 11 Mayıs itibarıyla 12.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Sosyal mesafe kuralları kapsamında AVM giriş ve çıkış noktaları, gerekli sosyal mesafenin sağlanabileceği şekilde yeniden düzenlendi. Girişlerde güvenlik noktalarında tüm ziyaretçilere gerekli uyarılar hem görsellerle, hem de personeller tarafından sözlü olarak yapılacak. Temassız ateş ölçümü yapılacak ve giriş çıkışlar bir buçuk metre mesafeyle gerçekleştirilecek. Ortak alanlarda ve wc'lerde gerekli tüm önlemler alınacak. Ziyaretçilerin AVM'ye maskeli girmeleri ve AVM çalışanlarının maske kullanımı zorunlu olacak.

Hem AVM'de hem de mağazalarda üst düzey önlem alındı

En üst düzeyde uygulanacak olan sosyal mesafe ve hijyen kuralları kapsamında ortak alanlarda el dezenfektanları bulundurulurken, yürüyen merdiven bantları, asansör butonları, bankamatik tuşları gibi yoğun temas alan bölgeler gün boyu belirli periyotlarda dezenfekte edilecek. AVM yönetiminin uyguladığı düzenli dezenfeksiyon çalışmalarının, mağazalarda da aynı şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak. Mağazalardaki kabinler her kullanımdan sonra dezenfekte edilirken, deneme yapılan ürün veya kıyafetler mağaza yönetimleri tarafından ayrı bir alana alınarak dezenfekte edildikten sonra tekrar satışa sunulabilecek.

AVM içerisindeki tüm WC'lerde virüs ve bakterilerde etkili olan son teknoloji ürünler kullanılacak. Anti-bakteriyel sıvı sabun ve sensörlü muslukların kullanıldığı WC'lerin giriş kapıları açık bulundurulacak ve giriş çıkışlar temassız yapılabilecek.

“Ekonominin canlanması için önemli bir adım”

Ziyaretçilerin ve çalışanların güvenliği için sosyal mesafe ve hijyen kurallarının üst seviyede uygulanacağı yeni bir outlet anlayışıyla hizmet sunmaya hazırlandıklarını vurgulayan Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, “Salgınla birlikte değişen yaşam koşullarına uyum sağlamak üzere geliştirdiğimiz yeni AVM anlayışında sosyal mesafe ve hijyen kurallarımızı ödün vermeden uygulayacağız. Alışveriş merkezimizin açık ve cadde konseptli olması ve temiz hava bizim en büyük avantajımız. Hizmet anlayışımızı, ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını odak noktamıza koyarak yeniden düzenledik. 5'inci yılında olan Venezia'yı adeta yeniden yeni bir anlayışla açıyoruz. Alışveriş merkezlerinin kontrollü olarak tekrar faaliyete geçmesinin ekonominin yeniden canlandırılmasında çok önemli bir adım olacağına inanıyorum” dedi.