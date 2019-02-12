Venezia'da yeniden aşık olacaksınız

Venedik konseptiyle tasarlanan ve su kanalları arasında gondollarla alışveriş keyfi sunan Venezia Mega Outlet, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde romantik bir gün geçirmek isteyenleri bekliyor.

Venedik konseptiyle tasarlanan alışveriş merkezinde aşıklar, kendilerini romantik bir şehrin sokaklarında geziyor gibi hissedecek. Keyifli vakit geçirmenin yanında outlet mağazalarda geçerli olan sevgililer günü özel indirimleriyle de bütçe dostu alışveriş yapmak mümkün.

Dünya Sevgi Günü olarak da kutlanılan 14 Şubat için büyük kalp şeklinde fotoğraf çekim alanı hazırlanan alanda sevgililer gününde ziyaretçilere çok özel sürprizler sunuluyor. 14 Şubat tarihinde AVM girişinde bulunan kalp şeklindeki alanda fotoğraf çektirip sosyal medya hesaplarından @veneziamegaoutlet hesabını etiketleyerek paylaşım yapanlar, danışmadan ücretsiz olarak fotoğraf çıktısını alıp, anılarını ölümsüzleştirebilecekler.

Keyifli alışverişin yanı sıra çeşitli etkinlik ve eğlenceleri ile güzel zaman geçirebileceğiniz alışveriş merkezinde sevgililer gününe özel; aşk temalı ve aynalı kostümleri ile canlı heykel sanatçılarını ağırlıyor. Eğlenceli ve romantik kostümleriyle aşıkların fotoğraf karelerine eşlik eden canlı heykeller, Sevgililer Günü fotoğraflarına renk katıyor.