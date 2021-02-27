Vergi borcunu son günlere bırakan vatandaş: "Sıkıntı bizde, devlete vermek zor mu geliyor?"

Borcunu ödemeye gelen bir vatandaş, “Sıkıntı bizde, halkta. Devlete vermek zor mu geliyor?” dedi.

Vergi ve bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında borçlarını taksitli ödemek isteyen mükelleflerin 1 Mart Pazartesi gününe kadar ödeme yapması gerekiyor. İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler neticesinde o gün vergi dairelerinde yoğunluk yaşanmaması adına 81 il valiliğine genelge gönderildi. Genelgeye göre, yoğunluğun önlenmesi için bu hafta sonuna özel 27 Mart Cumartesi ve 28 Mart Pazar günleri vergi dairelerinin açık olacağı duyuruldu. Açıklamanın ardından vatandaşlar yapılandırma kapsamındaki borçlarını ödemek için vergi dairelerine akın etti. Kısıtlama olmasına rağmen kendilerine sunulan imkandan faydalanmak isteyen vatandaşlar vergi daireleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

“Sıkıntı bizde, halkta. Devlete vermek zor mu geliyor?”

Vergi ödeme işini son günlere bıraktığı için pişman olduğunu söyleyen Mustafa Yüksel, “Taksitlendirmelerimizi, vergilerimizi zamanında ödemediğimiz için buradayız. Bütün yatırımlarımızı, ödemelerimizi yapıyoruz ama iş devlete ödemeye gelince sıkıntı oluyor. Her şeyi ödüyoruz da devlete neden yapmıyoruz? Sonuçta bu bizim devlete olan borcumuz. Ödeme mecburi çünkü devletimiz vergiyle dönüyor. Aslında burada sıkıntı halkta, bizde. Yatırılması gereken bir şeyi biz kendi kendimiz bu hale getiriyoruz. Para olmadığından da değil, var. Birtakım yatırımlar yapıyoruz ama iş vergi ödemeye gelince zorluk gösteriyoruz. Sonuçta devlete vereceksin ki devlet de işleyecek. Bu bizim kendi suçumuz. Arabamızı alıyoruz, evimizi, yazlığımızı, kışlığımızı alıyoruz sonra iş devlete ödemeye gelince para yok diyoruz. Bu bizim cezamız aslında, kendi kendimize yaptığımız cezamız. Devletimizden Allah razı olsun. Böyle bir kolaylık sağlanıyor ve zamanında ödeyenlerle bizi aynı yerde tutuyor şu anda. Aslında biz o insanların hakkına giriyoruz, gününde yatıranla yatırmayan bir olur mu? Devlete vermek zor mu geliyor? Vermeyelim, kullanalım, devlet nasıl olsa yasalar, yapılandırmalar çıkartıyor diyoruz ve kendimizi yakıyoruz. Aslında bu bize bir kolaylık ama biz bunu da beceremiyoruz. Bundan sonra ödemelerimizi günü geldiğinde nasipse ödeyeceğiz. Çünkü verilmesi gereken bir şey, sonuçta kazanıyoruz” ifadelerini kullandı.