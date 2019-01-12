Vergi müfettiş yardımcıları atama bekliyor

Maliye Bakanlığı'na bağlı VDK bünyesinde görev yapan 5 bin 209 vergi müfettiş yardımcısından 2 bin 456'sının atama beklediği ifade edildi. Üç yıl önce yeterlik sınavında başarılı oldukları ve hala atamalarının gerçekleşmediği iddia edilen vergi müfettiş yardımcıları sosyal medyada gündem oldu.

Vergi müfettiş yardımcılarının atama sorunu Twitter'da en çok konuşulan konu oldu. Yapılan binlerce paylaşımda ‘vergi müfettiş yardımcılarının atama durumu' öne çıkarken birçok paylaşımda da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın profilinin etiketlendiği görüldü.

Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığında 225 vergi başmüfettişi, 2 bin 842 vergi müfettişi, 5 bin 209 vergi müfettiş yardımcısı görev yapıyor.