Vergi Müfettişleri Derneği'nce düzenlenen ‘Başarı Ödülleri' sahiplerini buluyor

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) tarafından düzenlenecek olan ‘Başarı Ödülleri' 22 Mart'ta sahiplerini buluyor.

Yaklaşık 5 bin üyesi bulunan Vergi Müfettişleri Derneği tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilecek ‘Başarı Ödülleri' töreninde 10 farklı kategoride ödül takdim edilecek. 22 Mart Cuma günü İstanbul Şişli'de bir otelde gerçekleşecek olan ‘Başarı Ödülleri' töreni saat 19.30'da başlayacak.

Alanlarındaki çalışmalarıyla kamuoyunun da yakından tanıdığı birçok ismin ödül alacağı törende isimler oluşturulan jüri tarafından belli kriter ve oylama ile belirlendi. Şu kategorilerde ödüller takdim edilecek; Bilim İnsanları, Ekonomi, İş Dünyası, Sinema, Müzik, Sanat, Edebiyat, Medya, Spor, Onur Ödülü.

35. yıl plaketi verilecek

Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Özgür Kubuş ödül töreni hakkında şu açıklamayı yaptı: “Vergi Müfettişleri Derneği olarak milletimize, ülkemize, tarihimize ve medeniyetimize olan vefamızla dün olduğu gibi bugün de yarın da azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu noktada Derneğimiz ve kendi yayınımız olan Vergi Raporu dergisi bu güne kadar ekonomi, hukuk ve maliye alanlarında başarılı ve özgün çalışmaları desteklemiş ve öncü olma yolunda var gücüyle çalışmıştır. Bu yıl Derneğimizin 44. kuruluş yıldönümünü bir vesile kılarak hem meslekte 35 yılını tamamlamış üstatlarımıza ülkemiz ve mesleğimiz için ömür tükettikleri bu camianın bir vefası olarak 35. yıl plaketi takdim etmeyi hem de Vergi Raporu dergisinin katkılarıyla sanattan spora, teknolojiden medyaya alanında başarı göstermiş; ülkemiz için katma değer üretmiş kişi, kurum ya da sivil toplum örgütlerine başarı ödüllerini vermeyi farkındalık oluşturmak ve onure etmek adına sosyal sorumluluk kabul ederek ‘Başarı Ödülleri 19' ve ‘Vefa Gecesi' programıyla gerçekleştiriyoruz.”