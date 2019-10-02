Vergi müfettişlerinden Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a teşekkür

Vergi Müfettişleri Derneği'nden (VMD) yapılan açıklamada Hazine ve Maliye Bakan'ı Berat Albayrak ve VDK Başkanı Suat Sarıgül'e teşekkür edildi.

Vergi Müfettişleri Derneği'nden (VMD) yapılan açıklamada Hazine ve Maliye Bakan'ı Berat Albayrak ve VDK Başkanı Suat Sarıgül'e teşekkür edildi. 2011 yılında kurulan Vergi Denetim Kurulu'nun (VDK) yaptığı incelemelerle devlet bütçesine ve hazineye büyük katkılar yaptığı vurgulanırken 2011'i izleyen yıllarda VDK içerisinde oluşan bürokratik oligarşinin oluşturduğu problemlerin Berat Albayrak'ın Bakanlık görevine gelmesiyle çözüldüğü belirtildi.

Geçtiğimiz Mart ayında VDK Başkanlığı görevine getirilen Suat Sarıgül'ün önemli çalışmalara imza attığı belirtildi ve "Bakanımızın Bakanlık üst yönetimi ile birlikte attığı adımlar Kurul (VDK) Başkanımız Suat Sarıgül'ün de göreve gelmesi ile meyvelerini vermeye başlamış kurul içi barış yeniden tesis edilirken, kamu yararına yapılan çalışmalara hız verilmiştir" denildi.

VMD tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımızın üstün öngörüsü ile kurulan ve denetimdeki çok başlılığı ortadan kaldıran Vergi Denetim Kurulu, ilk günden bu yana ifa ettiği görevleriyle hazinemize önemli katkıda bulunurken aynı zamanda caydırıcı ve önleyici gücü ile vergide adaletin sağlanmasına da yardımcı olmuştur. İlk yıllarında vergi incelemelerinde Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kıran Vergi Denetim Kurulu zamanla kendi içerisinde bazı sorunları çözememiş aksine eski sorunların üzerine yenileri eklenmiştir. Birçok sıkıntılara yol açan ve dağ gibi büyüyen Kurul içi sorunlar ve huzursuzluklar Bakanımız Berat Albayrak'ın Bakanlık görevini devralması ile hızla çözülmeye başlamıştır. Bakanımızın Bakanlık üst yönetimi ile birlikte attığı adımlar Kurul (VDK) Başkanımız Suat Sarıgül'ün de göreve gelmesi ile meyvelerini vermeye başlamış kurul içi barış yeniden tesis edilirken, kamu yararına yapılan çalışmalara hız verilmiştir.

Bu kapsamda atılan adımların belki de en önemlisi devrim niteliğinde bir kararla, Vergi Müfettişlerinin başında Demokles'in kılıcı misali sallanan zorunlu yer değiştirme uygulamasının 27 Eylül 2019 tarih ve 30901 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Müfettişlerinin Görev Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik ile kaldırılmasıdır. Birçok meslektaşımızın aile birliğinin sarsılmasına yol açan, çalışma huzurunu ve verimini bozan zorunlu yer değiştirme uygulamasının kaldırılmasını derneğimiz sadece olumlu ve iyi niyetli bir gelişme olarak görmemektedir. Bu karar, millete hizmeti her şeyin üzerinde tutan çalışanı ile kavga etmek yerine onunla birlikte hareket etmeyi, çalışanını motive etmeyi benimseyen son derece müspet bir yönetim düşüncesinin göstergesi devrim niteliğinde bir karardır.

Vergi Müfettişleri için zorunlu yer değiştirme uygulamasının kaldırılması kararını alan başta Bakanımız Berat Albayrak'a ve bu kararın alınmasında büyük emekleri olan Bakanlığımız üst yönetimine, Kurul Başkanımız Suat Sarıgül'e, Kurul (VDK) Başkan Yardımcılarımıza, meslektaşlarımız adına teşekkür ederken, Bakanımızın müjdesini verdiği Vergi Müfettiş Yardımcısı meslektaşlarımızın atama işlemlerinin en yakın zamanda gerçekleşmesini temenni ediyoruz".

5 binden fazla üye

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı VDK Başkanlığı'nda görev yapan vergi müfettişi ve müfettiş yardımcılarının üyesi olduğu Vergi Müfettişleri Derneği'nin genel merkezi Ankara'da olup, 25 ilde temsilciliği, İstanbul, İzmir ve Adana'da şubesi bulunuyor. 5 binin üzerinde de üyesi olan VMD, yaklaşık 30 yıldır aralıksız yayın hayatını sürdüren Vergi Raporu dergisi ve onlarca eser basan yayın evine sahip.