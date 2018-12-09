Verimliliğini artırmak isteyen KOBİ'lere işin sırrı Ali Sunal moderatörlüğünde Dijital İş Ortağım Programı'nda

“KOBİ'leri dijitalleştirirken tasarruf ettirmek” hedefiyle yola çıkılan Dijital İş Ortağım Programı serisinde büyük ölçekli işletmeler ve girişimciler, Ali Sunal moderatörlüğünde bir araya gelerek dijitalleşme yolculuklarında KOBİ'lere tavsiyeler veriyor. Serinin ilk programına Koçtaş CEO'su Alp Önder Özpamukçu ve Mutlubiev kurucu CEO'su Tayga Baltacıoğlu konuk oldu. Program serisi boyunca sektörünün öncüsü olan şirketlerin liderleri KOBİ'lerle dijitalleşme sayesinde elde ettikleri büyüme, tasarruf ve verimlilik artışını paylaşacak.

Vodafone, Youtube'da ‘Vodafone İş Ortağım' kanalı üzerinden yayınlanan ve KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuklarında büyük işletmelerden tavsiyeler alabildiği yeni bir program serisine başladı. “Dijital İş Ortağım Programı” adıyla yayınlanan ve ünlü oyuncu Ali Sunal'ın moderatörlüğündeki serinin ilki, “İşlerimizi nasıl daha verimli hale getirebiliriz, nasıl tasarruf edebiliriz, niye dijitalleşmeliyiz” sorularına yanıt ararken, programın ilk konukları Koçtaş CEO'su Alp Önder Özpamukçu ve Mutlubiev kurucusu ve CEO'su Tayga Baltacıoğlu oldu. Özpamukçu ve Baltacıoğlu, katılımcı KOBİ'lerle Vodafone IoT çözümleriyle elde ettikleri büyüme, tasarruf ve verimlilik artışını paylaştı.

İTÜ Vodafone Future Lab'de çekilen ve KOBİ'lerin izleyici olarak davet edildiği program öncesinde işletmeler, düzenlenen Future Lab turunda verimlilik artışı, verimlilik takibi, bilgi ve şirket güvenliği ile sektörlerindeki yeni fırsatlara yönelik sunulan Vodafone IoT çözümleri hakkında bilgi aldı.

Meltem Bakiler Şahin: “Dijitalleşme yolculuklarında KOBİ'lerin her an yanlarında olacağız”

Dijitalleşme ile yeniden şekillenen ve kuralları neredeyse sil baştan yazılan yarının dünyasında Türkiye ekonomisinin can damarları olan KOBİ'lerin küresel rekabette geride kalmamalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Dijital İş Ortağım Programı ile yola çıkarken hedefimiz, KOBİ'lere daha iyi bir gelecek için ilham vermek oldu. Her ay İTÜ Vodafone Future Lab'de sektörlerinde lider yöneticilerin konukluğuyla devam edecek bu programda asıl amaç ise KOBİ'lerin dijitalleşerek iş sonuçlarında büyüme, verimlilik ve tasarruf elde etmiş büyük işletmelerden deneyimlerini ilk ağızdan dinleyebilmeleri, ilham almaları ve kendi dijitalleşme yolculuklarına ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılacak doğru bir kurgu ile başlayabilmeleri. Biz de bu program vesilesiyle nesnelerin interneti (IoT) alanında Vodafone Grubu'nun tüm teknoloji bilgi birikimini aktardığımız akıllı teknoloji merkezimiz Future Lab'de iş ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirebilecek, dijitalleşme yolculuklarında her an yanlarında olacağız. Vodafone olarak geleceği heyecan verici buluyor, dijitalleşmenin sunduğu yepyeni fırsatları Türkiye'deki tüm işletmeler için yakalanabilir kılmayı istiyoruz. Önümüzdeki dönemde de işletmelerimizin küresel arenadaki rekabetçiliğini artırmaya ve Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

Programa katılmak isteyen KOBİ'ler, https://www.vodafone.com.tr/Is-Ortagim/Dijital-Is-Ortagim-Programi.php adresinden başvuru yapabiliyor, ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden sorularını yollayabiliyorlar.