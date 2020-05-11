Vestel Akıllı Saat satışa sunuldu

Vestel Akıllı Saat'in satışa sunuldu duyuruldu. Ürünün, sağlıklı yaşamı destekleyen mobil uygulama VFit+ ile entegre edilerek kullanıcıya kolaylık sağlaması amaçlanıyor.

Vestel Akıllı Saat kullanıcıların beğenisine sunuldu. Yapılan açıklamaya göre 8 farklı spor modu, kalp atışı ölçümü, uyku takibi, adım ve mesafe ölçümü özelliklerine sahip akıllı saat aynı zamanda nefes egzersizi ve müzik kontrolü yapmanızı da sağlıyor. Markanın sağlık ve spor ekosistemi VFit ile entegre olan Akıllı Saat sayesinde kullanıcılar hem Vfit+ uygulamasından hem de akıllı saatlerinden günlük sağlık ve spor göstergelerini takip etme imkanı bularak sağlıklı yaşamın kapılarını hiç zorlanmadan, kolay ve pratik bir şekilde aralıyor.

Evlerde geçirilen zamanın arttığı bugünlerde, hareketsizliğin önüne geçmek ve formda kalmak için evde spor yapan bireyler, koşu bandında ya da evde yoga seansında Akıllı Saat ile harekete geçebilecek. Ürünün uyku takibi ve kalp atışı ölçümü sayesinde sağlık için büyük önem taşıyan uyku kalitesi de ölçümlenebilecek. Kendine vakit ayırıp rahatlamak isteyenler ise müzik kontrolü ve nefes egzersizi özelliği ile rahatlayabilecek. Ürünleriyle her zaman tüketicinin hayatını kolaylaştırmaya odaklanan marka, akıllı saati ile de aynı faydayı hedefliyor. Akıllı Saat çağrı, mesaj ve sosyal medya bildirimi, su geçirmeme özelliği, uzun pil ömrü ve fener fonksiyonuyla kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Tam dokunmatik 1.3 inçlik IPS ekrana sahip akıllı saat, 12 mm'lik paslanmaz çelik gövdesiyle dikkat çekiyor. Kırmızı ve mavi olmak üzere iki renk seçeneği bulunan Akıllı Saat'in ürün kutusunun içerisinde siyah kordon da hediye olarak çıkıyor. Ürün tavsiye edilen satış fiyatı 299 TL'lik fiyatıyla satışa sunuldu.