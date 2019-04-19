Vestel Beyaz Eşya'ya 3 iF Design Ödülü

Vestel, Akıllı Jet (Intellicare) çamaşır makinesi, Sıcak Hava Kalkanı (Hot Air Shield) ankastre fırın ve Vakum Teknolojili (VacuumBag) buzdolabı tasarımlarıyla iF Design Award 2019'dan ödül kazandı. Jüri ürünleri fonksiyonellik, inovasyon, ergonomi, özgünlük, evrensel tasarım, güvenlik, farklılaşma, estetik çekicilik gibi birçok başlıkta inceleyerek değerlendirdi.

Vestel 3 ürünü ile 65 yılı aşkın geçmişe sahip iF Design organizasyonundan ödülle döndü. Kitchen&Household kategorilerinde; Akıllı Jet (Intellicare) çamaşır makinesi, Sıcak Hava Kalkanı (Hot Air Shield) ankastre fırın ve Vakum Teknolojili (VacuumBag) 4 kapılı buzdolabı tasarımlarıyla bir kez daha ödüle layık görüldü. Yapılan şirket açıklamasına göre tüm dünyada prestijli bir organizasyon olarak kabul edilen iF Design Ödülleri için 20'den fazla ülkeden önde gelen 60 tasarım uzmanının oluşturduğu jüri, ürünleri fonksiyonellik, özgünlük, evrensel tasarım, güvenlik, farklılaşma, estetik çekicilik gibi birçok başlıkta inceleyerek değerlendirdi.

iF Design kazanan tüm ödüller, dünyanın en büyük tasarım portalı olan iF Dünya Tasarım Kılavuzu'nun ‘Design Excellence' web sitesinin ‘Üstün Tasarım' bölümünde süresiz olarak yayınlanacak. Web sitesinde 1954'ten beri iF Ödülü ile seçilen yaklaşık 40 bin ürün yer alıyor.