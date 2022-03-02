Vestel, Eneco eMobility ile Benelüks ve Almanya'ya elektrikli araç şarj cihazı ihraç edecek

Vestel, Benelüks ülkeleri ve Almanya'nın en önemli elektrik şarj hizmeti sağlayıcılarından Eneco eMobilitiy ile anlaşma sağladı. Vestel'in ultra verimli elektrikli araç şarj cihazları, Almanya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'da ev ve iş yerlerinde kullanılarak bu bölgede sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlayacak.

Türkiye'de ürettiği teknolojileri dünyanın 158 ülkesine ulaştıran Vestel, uluslararası iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Vestel ve Eneco eMobility, elektrikli araç şarj cihazları için anlaşmaya imza attı. İş birliği ile Eneco eMobility, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'dan oluşan Benelüks Bölgesi ve Almanya'da Vestel Elektrikli Araç Şarj Cihazlarının (EVC) kurulumunu gerçekleştirecek. Benelüks Bölgesi'nin en büyük üç şarj hizmeti sağlayıcısından ve Almanya'nın önde gelen markalarından birisi olan Eneco eMobility, Vestel ile yaptığı iş birliği sayesinde müşterilerine kullanıcı dostu ve ultra verimli elektrikli araç şarj çözümü sunabilecek.

Vestel CEO'su Turan Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Vestel, uluslararası bir teknoloji şirketi. Bu bilinçle, geleceğin teknolojilerine çok uzun zamandır yatırım yapıyor, bu konularda Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Eneco eMobility ile kurduğumuz iş ortaklığı, dünyanın geleceği için büyük önem arz eden elektrikli araç kullanımının artışına aracılık edecek. Özellikle son 2 yılda Avrupa'da sektörün en önemli oyuncularıyla kurduğumuz iş birlikleri sayesinde Avrupa'da EVC'lerin yaygınlaşmasında önemli rol oynuyoruz. Eneco eMobility iş birliğiyle elektrikli araç şarj çözümüne yönelik talebi karşılama ve yaygınlaştırmanın yanı sıra hem bireylerin hem de küçük işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyoruz. Attığımız bu adımlarla yenilenebilir (rüzgar ve güneş) enerjinin kullanımıyla karbon emisyonları önemli ölçüde düşürülürken, iş ortaklarımızın döngüsel ekonomiyi desteklemesine de olanak sağlıyoruz” dedi.

Eneco eMobility İcra Kurulu Başkanı Leonie Baneke de şunları söyledi: “Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde elektrikli araçlara geçişi sorunsuz bir sürece dönüştürme çabamızın Vestel tarafından desteklenmesi, Vestel'i bizim için muazzam bir uluslararası ortak yapıyor. Kurulumu kolay, tek tip, uyarlanabilir, kullanıcı ve çevre dostu Vestel elektrikli araç şarj cihazları sayesinde daha fazla bireysel ve küçük işletmelere ulaşarak maliyetlerini düşürmelerinde ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamlarına olanak sağlıyoruz”.