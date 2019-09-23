Vestel, global tasarım yarışması EPDA'dan 3 ödülle döndü

Daha önce dünyanın en prestijli tasarım yarışmaları Red Dot Design Award, Good Design Award, Plus X Award gibi yarışmalardan büyük ödüllerle dönen Vestel, şimdi de European Product Design Award'dan 3 ödül aldı.

Vestel, önemli global tasarım yarışmalarından European Product Design Award'da, henüz üretim aşamasına geçmemiş kavramsal tasarım projeleriyle biri bronz, ikisi mansiyon olmak üzere toplam 3 ödül kazandı. Yarışmada Vestel'in taşınabilir görüntü ve ses sistemi “WALKABOUT” bronz ödüle layık görülürken, taşınabilir televizyon ünitesi “MOON” ve akıllı ev asistanı “MATE” mansiyon ödülü aldı. Bu ödüllerle birlikte Vestel tasarımları, 2019 yılında uluslararası programlardan toplam 30 ödül kazanmış oldu.

European Product Design Award, her yıl 19 farklı kategoride günlük hayatı kolaylaştıran ve yenilikçi çözümler sunan tasarımlara veriliyor. Dünyanın dört bir yanından başvuru alan ödül programı, Avrupa Parlamentosu işbirliği ile yürütülen tek tasarım yarışması olma özelliği taşıyor.